Una degustazione di Freisa alla Biblioteca Comunale di Buttigliera d’Asti

La Biblioteca Comunale di Buttigliera d’Asti organizza una serata di degustazione di Freisa, il vino del territorio. L’incontro è in programma mercoledì 27 aprile 2022 alle 20,45 presso la sala del “cantinone” comunale, presso il Municipio.

I protagonisti saranno i vini, accuratamente selezionati da alcuni produttori locali. “Gli enologi Federico Rossotto e Mauro Roggero faranno parlare i vini e ci aiuteranno ad immergerci in un mondo di sapori, colori e cultura enologica, strettamente legata al lavoro della nostra terra, per un’esperienza di pieno contatto con il nostro territorio.” spiegano gli organizzatori.

L’ingresso è gratuito ma è fortemente consigliata la prenotazione, poiché è limitato a 25 persone. La prenotazione si può fare presso la Biblioteca Comunale oppure inviando una mail a bibliotecbuttigliera@gmail.com

I vini per la degustazione sono stati gentilmente offerti da tre cantine di Castelnuovo don Bosco: Cascina Gilli, Tenuta Tamburnin e Terre dei santi.