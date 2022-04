Torna la tradizionale festa del santuario di Castiglione Tinella con una inaugurazione speciale

E’ in programma la tradizionale Festa al santuario del Buon Consiglio di Castiglione Tinella, con la novena che ha avuto inizio martedì 19 e che proseguirà fino al 25 aprile con l’Adorazione alle ore 20, il Santo Rosario alle ore 20.30 e la Messa alle ore 21.

Sabato 23 aprile alle ore 16 è prevista l’inaugurazione della Panchina Gigante del Moscato d’Asti sulla collina dei Manzotti: la numero 191 del vasto progetto ideato da Chris Bangle, realizzata dalla Bottega del vino Moscato e dai suoi produttori, a cui seguirà un rinfresco con i vini e i piatti dei ristoratori castiglionesi (gradita la prenotazione alla mail info@viniferro.com); alle ore 20 il ristorante Campagna Verde propone il Gran Fritto Misto alla Piemontese con menu a 35 euro (prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0141. 855108 entro lunedì 18 aprile): altro appuntamento tradizionale di questa festa primaverile.

Domenica 24 aprile alle ore 14 al nuovo campo sportivo in costruzione in frazione Balbi si terrà il Torneo di Calcetto dei bambini, con premiazione finale e merenda per tutti i partecipanti al Circolo del Buon Consiglio (iscrizione entro lunedì 18 aprile al numero 340. 1910930).

Martedì 26 aprile, dopo lo stop durato un paio d’anni per Covid, alle ore 19 torna la tradizionale Processione con la statua della Madonna intorno al santuario, seguita alle ore 20.30 dalla Santa Messa in Santuario presieduta dal vescovo Marco Brunetti.