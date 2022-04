Torna Asti in Rosa: venerdì 6 maggio si cammina per la pace nel centenario della LILT

Il prossimo 6 maggio torna finalmente Asti in Rosa 6, la camminata organizzata da LILT e CONI per raccogliere fondi a sostegno delle attività di prevenzione oncologica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Asti ODV. L’evento cade in un anno speciale, quello in cui la LILT taglia il traguardo dei suoi primi 100 anni di attività e celebra il Centenario.

L’evento è stato presentato oggi in una conferenza stampa coordinata da Ivo Anselmo, alla presenza del presidente della Lilt Asti Bartolomeo Marino e le anime dell’Asti In Rosa Cristina Gavazza, coordinatrice Lilt Asti, e Lavinia Saracco, delegata Coni Asti, insieme al padrone di casa, il Sindaco Maurizio Rasero, e al presidente della Provincia Paolo Lanfranco.

“La LILT ha come obiettivo la prevenzione, non ha mezzi per intervenire sulla ricerca, ha il grande privilegio di aiutare a prevenire la malattia arrivando anche al risparmio sia in termini economici ma soprattutto di piacere di vivere, senza ammalarsi. La LILT è nata 100 anni fa, nel 1922, e spero che tutta la popolazione possa festeggiare con noi questo importante anniversario” ha spiegato in apertura Bartolomeo Marino.

Dell’importanza della prevenzione e di quanto il Covid abbia inciso negativamente anche su questo tema ha sottolineato anche Rasero nel suo saluto e per questo ha ringraziato la LILT nell’opera di sensibilizzazione che fa, anche attraverso questo evento.

“Bisognerebbe pensare di dare anche alle associazioni che compiono cent’anni il titolo che la Provincia conferisce ai patriarchi” ha così esordito Paolo Lanfranco, sottolineando il contributo così intenso della LILT sul territorio e ringraziando per tutto quello che fanno.

I dettagli di Asti In Rosa 6. La manifestazione rappresenterà una preziosa occasione per la LILT per raccogliere fondi per finanziare le attività di consulenza in termini di prevenzione nei laboratori di Via Bonzanigo 32.

Il programma prevede il ritrovo allo stadio Censin Bosia, dove alle 18 si potranno effettuare le iscrizioni e ritirare le magliette tecniche fornite da Errea, alle 20 sarà data la partenza della camminata che porterà il gruppo fino alla chiesetta di ViaTosto per poi ritornare al Censin Bosia, nel tradizionale giro di ViaTosto tanto gettonato tra gli astigiani.

La Maglietta del 2020. Da sottolineare il fatto che chi ha comprato la maglietta nel 2020, anno in cui non fu poi disputata Asti In Rosa per via della pandemia, può partecipare con quella, ma sono gradite donazioni. Le magliette nuove, invece, si possono prenotare presso la sede della LILT, con un contributo minimo di 12 euro.

Tutti i dettagli nella locandina:

Per gli astigiani sarà anche un momento importante per chiedere tutti insieme di fermare le armi della guerra in Ucraina. Tutti gli iscritti riceveranno un braccialetto arcobaleno per chiedere la pace attraverso lo sport.

“Asti in Rosa è l’emblema di chi fa solidarietà davvero come volontari, lo staff organizzativo è veramente fatto da persone che si prodigano per sostenere la LILT” ha aperto così l’intervento Lavinia Saracco, che ha poi ricordato tutte le palestre che saranno presenti ad allietare con balli e musiche per una vera festa.