Torna a Mombercelli il “Gir@idee…solid@le dal banco al cortile”

Dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia, ritorna a Mombercelli, in presenza, la manifestazione “Gir@idee…solid@le dal banco al cortile” 20° edizione, completamente rinnovata rispetto alle precedenti. L’obiettivo dell’iniziativa rimane sempre quello di far conoscere quanto la scuola sia attiva, presente e sensibile non soltanto verso la realtà territoriale nella quale opera, ma voglia anche essere promotrice di pensieri di pace e contribuire fattivamente a portare aiuti a coloro che sono stati colpiti negli affetti e negli averi.

“Sono molto contento che si possa tornare in presenza per un evento così importante. – è il commento di Ivan Ferrero, Sindaco di Mombercelli – Vorrei ringraziare tutti gli insegnanti per l’importante lavoro svolto, in particolare la Professoressa Susanna Mazzetti, punto di riferimento assoluto per questa iniziativa. La passione per il lavoro traspare nella capacità di proporre temi sempre nuovi e nell’attenzione nei confronti dei ragazzi e delle famiglie: caratteristiche che rendono le nostre scuole un fiore all’occhiello per tutto il territorio.”

Le attività di “Gir@idee…solid@le dal banco al cortile”. Alla luce del preoccupante conflitto in Ucraina, la scuola secondaria di I grado di Mombercelli in collaborazione con il Comune di Mombercelli, la Proloco e le Associazioni territoriali, con la partecipazione di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Montegrosso, organizza il “Gir@idee…solid@le” nel cortile della scuola: l’evento sarà il 7 maggio a partire dalle 17 con attività laboratoriali per grandi e piccini. Sarà presente il fumettista Gino Vercelli con un laboratorio di fumetto; si potranno realizzare i braccialetti della pace e le forme di terracotta con le proprie impronte.

Nel cortile della scuola sarà ospitata anche la Carovana dei Pacifici che porterà colore, allegria e un messaggio di pace. Si tratta di sagome in legno e cartone su cui ognuno potrà realizzare il proprio “pacifico”. Le maestre della primaria di Mombercelli proporranno un laboratorio di ascolto e lettura anche in lingua inglese.

Per i piccoli ci sarà un laboratorio di disegno con le bolle per portare un po’ di colore in questo momento ancora pieno di incertezze e … tanto altro.

Verso le 19.30 nel cortile della scuola ci sarà la cena solidale pro Ucraina preparata dalla Pro Loco di Mombercelli al fine di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dalla guerra.