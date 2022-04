Tigliole ringrazia il medico e il farmacista, per 36 anni punti di riferimento per tutta la comunità

Nella mattinata di oggi, sabato 2 aprile, l’Amministrazione Comunale di Tigliole guidata dal sindaco Daniele Basso ha salutato due persone “che hanno fatto la storia di Tigliole” come le ha definite lo stesso sindaco.

Si tratta del farmacista Marco Rabagliati e del medico condotto Giovanni Vigna, che hanno lavorato per 36 anni prestando il loro servizio nel comune di Tigliole, mettendoci sempre grande passione e rappresentando sempre un importante punto di riferimento per tutta la comunità, in particolare ancora di più negli ultimi due anni, per via della pandemia.

Dal 1 aprile sono meritatamente in pensione e tutta l’amministrazione ha voluto salutare Marco e Giovanni donando loro una targa ed alcuni presenti enogastronomici per ringraziarli per il loro impegno di una vita verso i cittadini tigliolesi.