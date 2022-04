Terme di Acqui, la Regione Piemonte: “Pronti a intervenire per difendere e rilanciare uno dei nostri patrimoni più preziosi”

Il futuro delle Terme è stato uno dei temi principali che ha caratterizzato la presenza della Giunta regionale oggi ad Acqui Terme, prima tappa della ripresa delle riunioni itineranti sul territorio dopo la fine dello stato d’emergenza per il Covid.

A Palazzo Robellini il presidente Alberto Cirio ha incontrato Enti Locali, Sindaco e Presidente della Provincia, e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, gli albergatori e le associazioni di categoria insieme agli assessori al Lavoro Elena Chiorino, al Turismo e Commercio Vittoria Poggio, alla Sanità Luigi Genesio Icardi e all’Agricoltura Marco Protopapa.

Di fronte ad una situazione che vede la proprietà decisa a riaprire le Terme solo riassumendo come stagionali gli attuali 13 dipendenti della parte sanitaria, senza prospettive certe invece per i 15 lavoratori della parte turistica, la Regione ha garantito il massimo supporto per tutelare il futuro di un patrimonio professionale e storico ritenuto strategico.