Tecnologia con un budget: 5 ottimi consigli per risparmiare

Sappiamo bene quanto la tecnologia influenzi ormai ogni aspetto della vita quotidiana di tutti noi, ed è normale che intorno a smartphones, computer e orologi intelligenti si sia sviluppata una vera e propria cultura digitale. I prezzi di questi dispositivi spesso sono davvero sproporzionati, e la ragione è quasi sempre la marca: parecchi brand, infatti, rivendono a prezzi esorbitanti prodotti dalla manodopera economica. Capiamo bene quanto siano appetibili le nuove uscite tecnologiche, e per questo motivo abbiamo deciso di darvi qualche consiglio da seguire se volete restare al passo con i tempi senza spendere tutto il vostro stipendio in nuovi accessori e dispositivi.

Non precipitati subito in negozio

Il primo consiglio è ovviamente quello di tenere sempre sott’occhio il prezzo del prodotto desiderato. Non è necessario fiondarsi subito in negozio appena viene annunciata l’uscita di un nuovo smartphone: spesso online si trovano sconti appetibili e offerte a tempo limitato, capaci di farvi risparmiare centinaia di euro senza sforzo. Tanto in Italia quanto all’estero i prezzi più bassi si trovano sopratutto durante i periodi di saldi speciali: il Prime Day, il Black Friday e il Cyber Monday sono tutte date da non dimenticare se si è appassionati di tecnologia.

Controlla i prezzi all’estero con le VPN

I servizi di VPN download possono aiutarvi a farvi un’idea dei prezzi del prodotto desiderato all’estero. La cifra, infatti, spesso varia drasticamente in base al costo della vita del paese in questione. Le reti VPN vi permettono di geolocalizzare la vostra posizione online come se foste collegati alla rete da un paese estero: in questo modo i prezzi che vi verranno mostrati durante le ricerche online saranno calibrati sul tenore di vita medio del paese in questione, spesso più basso di quello italiano. Acquistare oggetti online usando una VPN, tra l’altro, vi renderà invisibili agli occhi delle società che ogni giorno tentano di catturare i vostri dati online per riproporvi infinite pubblicità su misura per voi!

Evita le estensioni di garanzia

Ogni volta che si decide di comprare un dispositivo tecnologico in un centro commerciale (o in qualsiasi tipo di negozio fisico) ci verrà proposto di acquistare anche un periodo di assicurazione contro furto e danni particolari. Ogni dispositivo in realtà viene venduto con una garanzia di base, e i servizi assicurativi proposti dal negozio non fanno altro che aumentare la spesa finale senza realmente risultare necessari. Orologi intelligenti e smartphones, per esempio, hanno vita talmente breve da diventare obsoleti già dopo un paio di anni.

Prenditi cura dei tuoi oggetti preziosi

È importante prendersi cura dei propri dispositivi tecnologici nella miglior maniera possibile, e per farlo non è necessario spendere centinaia di euro per l’acquisto di garanzie sofisticate. Per proteggere i propri oggetti ed evitare di doverne comprare continuamente di nuovi basterà prestare un minimo d’attenzione a ciò che si ha tra le mani, evitando di lasciarli incustoditi o di affidarli anche solo momentaneamente a persone che non conosciamo bene.

Non lasciarti ammaliare dal logo dei brand

Un ultimo ma non meno importante consiglio è quello di non lasciarsi ammaliare dai loghi dei brand. La maggior parte dei dispositivi tecnologici e degli accessori che compriamo ogni giorno ha un prezzo elevato non tanto per la qualità o l’effettiva utilità dell’oggetto, ma piuttosto per la marca che li ha firmati. Cavi HDMI, cavi di ricarica USB, chiavette USB e caricabatterie possono arrivare a costare centinaia di euro solo perché venduti nel negozio immacolato del brand che li produce. Questi accessori, in realtà, hanno spesso le stesse identiche caratteristiche di quelli venduti in negozi meno famosi: è importante controllare sempre la qualità del prodotto e verificarne la compatibilità con il proprio dispositivo, ma non è quasi mai necessario spendere centinaia di euro.