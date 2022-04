Teatri di guerra contemporanei: Rassegna di storia e geopolitica ad Alba

Dall’8 aprile al 29 maggio 2022, quattro incontri promossi dall’Assessorato alla Cultura di Alba cercheranno di approfondire alcuni argomenti riguardanti i “teatri di guerra contemporanei”.

La rassegna di storia e geopolitica nasce da un progetto di Pietro Giovannini e proseguirà nel corso dell’anno con altri appuntamenti.

Gli incontri si terranno in sala “Beppe Fenoglio”, nella chiesa di San Domenico e al Teatro sociale “Giorgio Busca”, in collaborazione con il Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” onlus.

L’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa commenta: «Ci troviamo ogni giorno ad assistere a immagini di guerra e di violenza che ci scuotono e ci sollecitano domande e riflessioni. Abbiamo così sentito la necessità di aprire un dialogo per acquisire i punti di vista di chi si è impegnato a costruire una cultura di pace. Ospiteremo in presenza e in collegamento: giornalisti, scrittori, fotoreporter, ma anche figli di vittime del terrorismo. Invito i cittadini a partecipare agli eventi anche in streaming sul canale YouTube Alba Cultura Eventi.»

Venerdì 8 aprile 2022 – Chiesa di San Domenico, ore 18

“Quale pace possibile?”

Le vie di uscita dalla guerra in Ucraina

Interverranno: Fulvio Scaglione, giornalista, scrittore, fondatore del blog LetteradaMosca.eu; Elena Basile, ex Ambasciatrice in Belgio; Francesco Ippoliti, Generale di Brigata.

Moderatori: Pietro Giovannini e Claudio Puppione.

Lunedì 2 maggio 2022 – Teatro Sociale, ore 18

“B.R. – L’Invisibile”

Il libro-rivelazione su uno dei passaggi più oscuri del terrorismo brigatista: il rapimento Gancia, la battaglia di Arzello, la morte di D’Alfonso e Cagol.

Pietro Giovannini dialoga con gli autori: Berardo Lupacchini e Simona Folignani.

Interverranno: Bruno d’Alfonso, Massimo Coco e l’on. Federico Fornaro, segretario commissione parlamentare Moro bis.

Domenica 15 maggio 2022, sala Beppe Fenoglio, ore 18

Lo stupro della Siria

Che cosa è successo davvero nella più sporca guerra del terzo millenio.

Claudio Puppione dialoga con Giorgio Bianchi, fotoreporter di guerra, Ouday Ramadan, giornalista siriano, Yola Girges, suora francescana a Damasco; Tark al-Asaad, figlio di Khaled al-Asaad, l’archeologo martire di Palmira.

Domenica 29 maggio 2022, sala Beppe Fenoglio, ore 18

“Dalla Serbia alla Russia: i demoni dell’occidente”

Bilancio di 30 anni di egemonia americana

Interverranno: Toni Capuozzo, giornalista e scrittore, col suo nuovo libro “Balcania”, Fulvio Scaglione, giornalista e scrittore, Francesco Ippoliti, Generale di Brigata.

Conducono: Pietro Giovannini e Claudio Puppione.