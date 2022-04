Tappa a Castagnole delle Lanze per il tour “I Conservatori in Piemonte”

Dopo diversi concerti tra le province di Torino, Cuneo e Asti prosegue il tour “I Conservatori in Piemonte” con il diciassettesimo appuntamento regionale, a Castagnole delle Lanze, per la rassegna locale “I concerti del Conte di Saint Robert”, terzo dei sei appuntamenti in cartellone.

In collaborazione con: Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo; Comune di Castagnole delle Lanze, domenica 10 Aprile, alle 17.30 l’ex Chiesa dei Battuti Bianchi (piazza Balbo) ospiterà Matteo Fabi – Recital per Violoncello con un programma che prevede: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) -Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo BWV 1009, Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée I, Bourrée II, Gigue; Ernest Bloch (1880 – 1959) Suite n. 1 per violoncello solo, Prélude, Allegro, Canzona, Allegro; György Ligeti (1923 – 2006), Sonata per cello solo, Dialogo (Adagio rubato, cantabile), Capriccio (Presto con slancio).

Ingresso libero. Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione al numero 0141875623 (Comune di Castagnole delle Lanze) dalle 8.30 alle 13 oppure scrivere a: segreteria@castagnoledellelanze.net

L’iniziativa, ideata e gestita in toto dall’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero – appendice complementare senza scopo di lucro della prestigiosa Agenzia TORET ARTIST Management di Torino – ha lo scopo di traghettare i giovani talenti emergenti della musica – allievi dei quattro Conservatori Piemontesi – dalla scuola al pubblico, attraverso una rete di concerti distribuiti in tutta la Regione, in collaborazione con i Comuni e le Associazioni Culturali del Territorio, con il sostegno di Fondazione CRT e Fondazione CR Saluzzo, con il patrocinio delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.

Matteo Fabi

Nato nel 2004, all’età di sei anni inizia lo studio del pianoforte. Nel 2013 intraprende con il padre lo studio del violoncello. Prosegue gli studi presso il conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, sotto la guida dei M° A. Scacchi e J. Di Tonno. Partecipa alla Masterclass di violoncello tenuta dal M° Relja Lukic presso il Conservatorio di Cuneo esibendosi in rappresentanza dello stesso istituto in diverse occasioni pubbliche tra le quali la Kermesse di violoncelli del Maggio 2019 nell’ambito della stagione dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte presso l’Auditorium Mozart di Ivrea. Attualmente è iscritto al Triennio dei Corsi Accademici nella classe del M° Andrea Cavuoto. A partire dall’autunno del 2017 ha seguito i corsi di perfezionamento tenuti dal M° Giovanni Sollima presso l’Accademia “R. Romanini” di Brescia e frequentato le Masterclass internazionali dei M° A. Cavuoto e A. Scacchi;

nell’estate 2021, in occasione dei Talent Music Summer Courses di Brescia, è stato selezionato per esibirsi in qualità di solista con orchestra. Nell’autunno 2021 è stato ammesso alla Saline Royale Academy che ha frequentato sotto la guida del M° Marc Coppey. Nel 2017 ha conseguito il primo premio alla “European Music Competition Città di Moncalieri” ed al Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Giovanni Mosca” della città di Alba. Nel 2021 ha ottenuto il 1° Premio all’International Music Competition “Rome Grand Prize Virtuoso”, il 2° Premio all’International Music Competition “Musica Goritiensis” ed è stato riconosciuto fra i migliori candidati del 3rd Vienna International Music Competition. Collabora con l’Orchestra “B. Bruni” della città di Cuneo.