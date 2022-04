Sulle cime di Mombello Monferrato il 1 maggio prossimo

Ritorna dopo due anni di sosta forzata il prossimo 1° maggio la storica camminata naturalistica attraverso le colline mombellesi organizzata dal Comune e dal Circolo Ancol di Mombello Monferrato. L’itinerario proposto sarà su parte del percorso n.748 “Sulle cime di Mombello” in parte rivisto per offrire nuovi spunti e nuovi scorci paesaggistici.

Il ritrovo è di fronte al monumento dei caduti nel capoluogo alle ore 14,30 con partenza fissata per le ore 15,00. Ad accogliere i partecipanti ci sarà il Sindaco Augusto Cavallo che illustrerà il programma della giornata e poi guiderà il gruppo in escursione .

Dalla Piazza di Mombello ci si dirigerà verso Morsingo per poi giungere alla Cascina Montena dove si effettuerà una tappa per dissetarsi, da li si seguirà verso Zenevreto per poi salire sulla cima di Montesion, discesa verso la borgata di Luvara e poi ritorno al capoluogo risalendo dalla strada Sabbioni riaperta alcuni anni fa da un gruppo di volontari amanti della natura e del nostro territorio.

Nei pressi dell’arrivo, sempre di fronte al monumento ai caduti sarà organizzato un gustoso momento di ristoro a cura del Circolo Ancol di Mombello Monferrato.

Durata: circa ore 3,00. – Difficoltà: turistico

Attrezzatura: calzature e abbigliamento adatti al meteo e alle condizioni del terreno. Si ricorda che gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione; Chi abbandona i sentieri o non segue le guide, lo farà a proprio rischio e pericolo.

Si ricorda che è necessario prenotare via mail, cell., sms o whatsapp ai seguenti riferimenti: Augusto Cavallo 339 4188277 – mailto: augusto.cavallo66@gmail.com

