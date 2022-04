Studenti dell’Istituto Penna di Asti al lavoro per la manutenzione del Parco Rio Crosio

La classe terza del corso quadriennale dell’Istituto Agrario Penna di Asti, per tutto il mese di marzo, al martedì pomeriggio, ha svolto “lezioni pratiche” nel Parco cittadino “Rio Crosio”.

I ragazzi erano coordinati dai docenti Paolo Mazza ed Angelo Demaria, nonché dagli Alpini che, avendo la propria sede all’interno del parco, svolgono un importante ruolo di manutenzione dell’area.

“Gli studenti hanno operato lungo i viali e nello spazio verde che circonda la casetta degli Alpini con piacere ed entusiasmo, provvedendo in particolare al taglio dei rami secchi, spezzati o malati delle siepi, alla spollonatura degli alberi, alla piantumazione di una fioriera tricolore nel giardino degli Alpini, in vista anche della imminente festa per il centenario della sezione” hanno commentato gli insegnanti.

Tutte le lezioni, nei 5 martedi di marzo, si sono poi concluse con una merenda offerta dagli Alpini .