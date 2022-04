Studenti dal Belgio e dalla Danimarca in visita alla Scuola Alberghiera di Agliano Terme

Si riaprono le porte della scuola agli studenti internazionali: l’A.F.P. Colline Astigiane di Agliano Terme ha accolto i primi due gruppi di visitatori provenienti dal Belgio e dalla Danimarca e si prepara a riceverne altri.

Così 16 studenti belgi della scuola di Brugge, sotto l’esperta guida dello chef Gino Minacapilli, si sono cimentati ai fornelli nella preparazione di alcune ricette tipiche della tradizione culinaria piemontese.

Tramite il progetto Erasmus+, 25 studenti danesi del Kold College hanno trascorso due settimane nel territorio astigiano, durante le quali hanno frequentato un corso di cucina nella sede di Agliano Terme e hanno avuto modo di scoprire le bellezze del Monferrato attraverso alcune uscite didattiche.

I ragazzi danesi hanno apprezzato i gustosi piatti regionali realizzati e degustati, sotto gli occhi attenti degli chef Gino Minacapilli e Ivan Cussotti. Hanno partecipato alle visite guidate, organizzate dalla nostra scuola, in alcune delle aziende tipiche del nostro territorio: l’Azienda Agricola Fattoria Didattica a Olmo Gentile, l’Azienda Agricola Vigliani – I formaggi di Moasca, l’Agriturismo San Desiderio di Monastero Bormida, le Cantine Bosca di Canelli e infine l’immancabile tour della città di Asti, in compagnia dell’esperto di storia locale Pippo Sacco.

«Dopo due anni di chiusura forzata, la gioia di riabbracciare gli amici stranieri è stata unica – dichiarano il presidente della scuola Annalisa Conti e il direttore Davide Rosa – Da inizio aprile, inoltre, un centinaio dei nostri ragazzi sono in Erasmus in Danimarca, Francia, Malta, Spagna e Germania dove rimarranno a studiare per un mese. Ci auguriamo che questo sia solo il primo di un’infinita serie di appuntamenti e di scambi internazionali».

Sono ancora aperte le iscrizioni per il percorso triennale di SALA-BAR: possono iscriversi le ragazze e i ragazzi che finiscono la scuola Secondaria di Primo Grado. Iscrizioni e info: 0141-954079, 0141-351420, info@afp-collineastigiane.com