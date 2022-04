Mattinata di manifestazione contro la guerra per molti studenti delle scuole superiori astigiane. Ad Asti è stato infatti organizzato un corteo contro la guerra in Ucraina, per iniziativa di Simon de la Fuente, Beatrice Vercesi e Rebecca Vigna.

Il gruppo si è radunato in piazza San Secondo alle 9.30 per poi muoversi tra le vie del centro storico e lanciare un messaggio ben preciso contro ogni guerra.