Studentessa del Quintino Sella di Asti seconda al Campionato scolastico Nazionale di Educazione Finanziaria

Grande risultato per gli alunni dell’Istituto Professionale Q.Sella di Asti che nell’ambito del Progetto Diderot “ECONOMIA@SCUOLA”, promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, ha visto trionfare al secondo posto del Campionato scolastico Nazionale di Educazione Finanziaria la propria studentessa Khaola Zine Zine.

Ad entrare in finale sono stati anche altri due studenti del medesimo istituto, Martina Ottaviano e Gorgan Ciprian, che al termine delle conferenze organizzate nell’ambito della progettualità, seguita passo dopo passo dalla Prof.ssa Gaetana La Macchia, si sono particolarmente distinti per le competenze maturate nell’ambito dell’Educazione Finanziaria.

L’esperienza vissuta dagli studenti nasce in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio, FEduF, in un’ottica da sempre promossa dall’Istituto Alfieri, guidato dalla Dirigente Maria Stella Perrone, che mira alla promozione tra i giovani di una cittadinanza attiva e responsabile, volta nel caso specifico all’acquisizione di competenza di carattere economico, così da sensibilizzare all’uso consapevole del denaro con focus su strumenti dematerializzati e pagamenti digitali legati alle transazioni finanziarie nate nell’ambito dell’e-commerce.

“Da sempre il nostro Istituto è particolarmente attento alle veloci trasformazioni del mercato – afferma la dirigente Perrone – e in questo senso si rivelano fondamentali sia il curricolo scolastico dell’Istituto, che permette una efficace interdisciplinarietà, così come le numerose collaborazioni attivate con gli enti e le Istituzioni locali, al fine di facilitare ai nostri studenti la possibilità di un futuro agevole inserimento nelle realtà lavorative che il territorio offre”.