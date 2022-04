Studente della scuola Parini di Asti alle finali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Per il secondo anno consecutivo, la scuola secondaria di primo grado “G. Parini” dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti si è aggiudicata l’accesso alle finali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

Ventisei studenti delle classi seconde e terze della scuola Parini si sono “allenati” durante l’anno sotto la guida delle professoresse G. Spedale e A. Filippone, all’interno di un progetto dedicato proprio allo sviluppo delle capacità di problem solving necessarie per affrontare le prove. I giochi matematici, infatti, sono strutturati come gare di logica e matematica, in cui, più che conoscere formule e teoremi, occorre voglia di giocare, capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che consente di risolvere un problema apparentemente molto complicato grazie ad una

soluzione più semplice di quello che si poteva prevedere. Dal 2008 i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici“ sono stati accreditati dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze.

Gli alunni sono stati suddivisi in 2 categorie: C1 per gli alunni di seconda media e C2 per gli alunni di terza. Tutti hanno partecipato ai Giochi d’Autunno che si sono svolti, a causa della situazione sanitaria, in modalità on line il 18 novembre scorso e hanno passato il turno. Sempre online hanno affrontato le altre due gare dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici: i Quarti di Finale e le Semifinali, rispettivamente il 5 e il 26 marzo. Tutti gli alunni della scuola Parini hanno ottenuto degli ottimi risultati, ma solo uno studente potrà partecipare alle gare finali che si terranno il 14 maggio prossimo, finalmente in presenza, all’Università Bocconi di Milano.

L’alunno che si è distinto nella competizione è Raffaele Passarella, della classe 3B. Raffaele è uno dei quattro studenti della categoria C2 provenienti dalle province di Asti e Alessandria che il 14 maggio si incontreranno per la gara finale con altri studenti provenienti da tutta Italia. In quest’occasione verrà anche selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Losanna di fine agosto.

Tutti gli studenti e i professori della scuola Parini sono molto orgogliosi dei risultati raggiunti dagli studenti che hanno partecipato a tutte le fasi della competizione e augurano a Raffaele di affrontare la gara finale con lo stesso entusiasmo che lo ha contraddistinto durante tutto il percorso.