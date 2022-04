Strategia di comunicazione per il settore B2B: perché è sempre più importante?

Il settore del B2B sta vedendo una crescita sempre più importante, per questo motivo, c’è bisogno di essere presenti sul mercato mostrando il meglio della propria attività e offerta ai potenziali clienti e al contempo superare anche i concorrenti. Ma come riuscire ad aumentare profitti, autorità del brand e awareness? Semplice: attraverso la giusta strategia di marketing e comunicazione.

Una strategia di comunicazione è essenziale oggigiorno soprattutto nel settore del business 2 business e ancor di più nel caso in cui ci si trovi in un settore altamente concorrenziale.

Il motivo è semplice solo condividendo la propria visione con i clienti potenziali, solo riuscendo a strutturare una campagna di marketing ottimizzata sui propri obiettivi di conversione si possono incrementare i risultati sfruttando i tantissimi canali mediali a disposizione.

Come sviluppare la propria attività B2B con un progetto di marketing

Un progetto di marketing e comunicazione dev’essere realizzato da professionisti esperti del settore che sappiano come sfruttare al meglio i vari canali perseguendo un obiettivo unico ossia far crescere l’impresa, aumentare le vendite e il fatturato e soprattutto raggiungere risultati concreti con una strategia di lungo periodo.

Se si ha un’attività nel business to business è necessario seguire un progetto che si basi innanzi tutto sull’analisi. Le analisi principali da svolgere sono quelle inerenti al mercato cercando di comprenderne le dinamiche e scoprire quali sono gli attori primari e gli eventuali concorrenti.

Dopo lo studio del mercato, bisogna procedere ad analizzare il target ossia le attività e i professionisti che sono maggiormente interessati ai tuoi prodotti e servizi.

Non deve mancare poi un’analisi del tono di voce per riuscire a comprendere in che modo comunicare con il target di riferimento e inserirsi al meglio nel mercato. Dopo aver svolto tutte queste analisi si potrà iniziare a svolgere la progettazione di una strategia di comunicazione con diversi servizi.

Quali sono le principali strategie di comunicazione

Le strategie di comunicazione che si possono adottare per il settore del B2B sono diverse. In genere in base al mercato e al target di riferimento è possibile costituire dei progetti di comunicazione mirati e personalizzati. Ecco quali sono le principali!

Comunicazione sul sito web

Il primo passo è curare la comunicazione sul sito web o e-commerce di proprietà. Le pagine del sito web non devono essere ottimizzate solo per la SEO ossia per il posizionamento sui motori di ricerca, ma hanno bisogno di presentare un tono di voce unico e che identifichi al meglio il brand. Inoltre, la comunicazione del sito web, deve essere mirata alla conversione degli utenti portandoli man mano verso la compilazione di un form o con un acquisto.

Social Media Manager

Un altro passo è sicuramente creare una strategia di comunicazione per i profili social. Il primo passo è scegliere quali sono i social media migliori per la tua azienda nel settore B2B. Dopo aver scelto i social media migliori, bisogna procedere alla creazione di un piano editoriale che sia in grado di portare sia visibilità al brand sia conversioni.

Digital PR

Oggi è diventato sempre più importante non solo curare la comunicazione sul sito web o sui social media, ma si deve instaurare un vero e proprio progetto di Digital PR che permetta di andare a sfruttare tutti gli strumenti messi a disposizione dal mondo digitale per aumentare l’azione comunicativa e raggiungere più facilmente i propri clienti.

Non solo, attraverso una strategia omnicanale si ha la possibilità di ottenere il massimo sia in termini di awareness sia di autorità da parte del brand che verrà più facilmente riconosciuto dai clienti in target.

Foto di Canva Studio da Pexels