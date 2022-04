“Spingere una sedia a rotelle in corso Torino è pericoloso, faticoso ed umiliante”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di una persona che denuncia la situazione di grave difficoltà per chi deve fare i conti con la disabilità motoria e deve muoversi in corso Torino.

Le istituzioni devono proteggerci!

Non abito in corso Torino, ma vi transito in auto, a piedi e spesso accompagno un amico che non deambula. Spingere la sua sedia a rotelle, sui marciapiedi dissestati, a volte inagibili per la sosta selvaggia da parte di incivili conducenti di automobili/motocicli e attraversare la strada sui passaggi pedonali pavimentati a porfido, per lo più sconnessi, con cubetti mancanti, talvolta con un’aggiunta di catrame, diventa pericoloso, faticoso ed umiliante.

Se è già complicato e insidioso per gli accompagnatori affrontare tutte le difficoltà del caso, possiamo forse solo immaginare cosa significhi per le persone fragili o diversamente abili, doverlo gestire da soli.

Oltretutto non sembra di essere in città, ma su un’autostrada con un rumorossimo e assurdo transito di mezzi pesanti.

È opportuno che le istituzioni prendano urgentissimi provvedimenti.

Lettera firmata