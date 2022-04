Spata (5S)”Bus troppo piccoli per gli studenti in entrata a scuola: così si rischia il contagio”

“Stiamo vivendo ancora un periodo di Covid, la pandemia non è finita. Perché l’Amministrazione non interviene sul trasporto pubblico al mattino dove gli autobus sono sovraffollati di studenti?”

Se lo chiede Giorgio Spata, consigliere del Movimento 5 Stelle, in merito all’utilizzo dei mezzi da parte degli studenti negli orari di entrata ed uscita da scuola.

“Mi chiedo perché l’Amministrazione non possa sostituire i mezzi attualmente in dotazione in quelle fasce orarie con mezzi più capienti per far sì che sugli autobus si possa mantenere il distanziamento necessario – continua – per esempio l’unico collegamento tra il quartiere San Fedele e le altre zone della città è costituito da un autobus ASP troppo piccolo per le esigenze dell’utenza”.

“Il problema sarebbe facilmente risolvibile impegnando mezzi più capienti – conclude Spata – dal momento che le criticità maggiori ci sono solamente in determinati orari. L’utilizzo di un autobus con una capienza sottodimensionata rappresenta infatti la concreta possibilità di ulteriore diffusione del virus”