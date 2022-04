Spari di fronte al Pronto Soccorso, il Sindaco Rasero a l’assessore Bona esprimono la loro solidarietà

Anche il Sindaco Rasero e l’assessore alla sicurezza Bona esprimono la loro solidarietà in seguito alla sparatoria avvenuta questa notte nei pressi del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Asti.

“Ricordiamo ancora che giusto nell’estate 2021 il Comune di Asti ha installato 2 corpi telecamera per un totale di 8 aree videosorvegliate nel parcheggio pubblico di Via Conte Verde/Corso Dante. Si tratta di telecamere di ultima generazione, le cui immagini sono visionabili da remoto da tutte le Forze dell’Ordine della Città.

Come Comune diamo la nostra disponibilità a confrontarci con Prefettura e Questura per intraprendere le azioni che riterranno più opportune al fine di garantire la sicurezza di medici, infermieri e operatori dell’ospedale di Asti a cui va la nostra più totale vicinanza.” hanno dichiarato Rasero e Bona.