Si incomincia a respirare aria di Palio in questa settimana di avvicinamento alle festività patronali di San Secondo. Poco fa è stato infatti sorteggiato l’ordine di esibizione del Palio degli Sbandieratori. Saranno 13 i gruppi in gara, in quello che sarà un ritorno della manifestazione dopo due anni di pausa a causa della pandemia.

Questo l’ordine di esibizione:

Borgo Viatosto

Rione Santa Caterina

Rione San Martino San Rocco

Borgo Tanaro Trincere Torrazzo

Borgo San Lazzaro

Rione Cattedrale

Borgo San Pietro

Borgo Don Bosco

Comune di Montechiaro

Borgo Torretta

Comune di San Damiano

Comune di Baldichieri

Rione San Secondo

Il paliotto quest’anno è opera della giovane pittrice astigiana Michela Squillacioti che avrebbe dovuto realizzare il paliotto del 2020, annullato a causa Covid.

Le prove dei gruppi in piazza, che seguiranno l’ordine di esibizione si terranno giovedì 6 e venerdì 7 maggio

Alle ore 20.45 si terrà, come di consueto, la cerimonia di conferimento dell’Ordine di San Secondo: gli insigniti saranno comunicati martedì mattina, giorno di San Secondo. Alle ore 21 ci sarà il via ufficiale alle esibizioni.