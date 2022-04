Sono trascorsi 5 anni dalla fondazione del Coordinamento Territoriale Flp-Cse Alessandria e Asti

In data 19 Aprile 2022 si è tenuto presso la Sala Seminari dell’Università del Piemonte Orientale di Alessandria la Conferenza Organizzativa della FLP di Alessandria-Asti in occasione dei 5 anni dalla fondazione del Coordinamento Territoriale.

La FLP è un Sindacato autonomo, indipendente, apolitico nato a livello nazionale nel 1999 che opera nel comparto del pubblico impiego direttamente nel comparto Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e per il tramite delle sue Federazioni Cse sanità per il Comparto Sanità Pubblico e privato e CSE FLPL nel comparto enti locali.

Durante la conferenza Organizzativa, a cui hanno partecipato oltre che i dirigenti Sindacali ed Rsu del territorio anche il Segretario Generale FLP Marco Carlomagno e i Componenti della Segreteria Generale FLP INL Angelo Piccoli e Mimma Anna Paldinola, si è discusso di quanto fatto dal Coordinamento fin d’ora, la Segreteria composta da Gallo Stefania ha portato ad aumento del numero degli iscritti al Sindacato del 645% dal proprio insediamento, ed una presenza quasi capillare in tutto le Amministrazioni Pubbliche e della Sanità privatizzata/convenzionata, con Coordinamenti Aziendali e/o RSU.

Inoltre, si è trattato delle situazioni aperte nel territorio, come ad esempio, L’enorme carenza di personale per la PA, il rinnovo dei contratti pubblici e del terzo settore in stand-by da anni e la situazione critica a livello finanziario ed organizzativo delle Strutture Residenziali pubbliche e private (come ad esempio l’Ipab Borsalino e la Casa di Riposo Città di Asti).

Al termine della conferenza Organizzativa si è svolto il debate formativo per dirigenti Sindacali ed RSU “il Ruolo del Sindacato nel Pubblico Impiego del 2022” a cui hanno partecipato il Segretario Generale FLP Marco Carlomagno, il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro Asti-Alessandria Dott. Sergio Fossati, l’Onorevole Jessica Costanzo, il Dirigente Asl Al Dott. Roberto Stura, l’Avvocato Marco Del Nevo e i Componenti del Coordinamento Nazionale FLP INL Angelo Piccoli e Mimma Anna Paldinola, durante il debate si è discusso del ruolo del Sindacato in questi anni dove il sindacato vuole e può arrivare a seguito della situazione pandemica, del blocco del turn-over e del rinnovo dei contratti Pubblici ma anche della tanto acclarata legge sulla rappresentanza.