Si parla di cibo e salute nel quarto appuntamento del Cantiere Genitori 5.0 dell’IC3 di Asti

La Dottoressa Monica Binello, biologa nutrizionista ha fornito molti spunti pratici e innovativi su come indirizzare le scelte alimentari per i ragazzi verso la salute ed il benessere nel quarto appuntamento del Cantiere Genitori 5.0 organizzato dall’Istituto Comprensivo Asti 3.

Diverse le domande sono giunte in chat dal pubblico su come gestire problemi di rifiuto del cibo da parte dei bambini durante il pasto in mensa e su come tentare di modificare abitudini alimentari sbagliate acquisite anche a causa della pandemia.

La dottoressa Binello ha saputo chiarire con efficacia e semplicità il tema della qualità dei cibi e il valore della scelta varia e semplice di cibi, senza cadere nelle suggestive proposte dietetiche spesso artificiali che vengono molto sponsorizzate.

Un intervento in tal senso è stato fatto da parte di due componenti della Commissione mensa cittadina, che hanno chiesto come la scuola e la famiglia possano agire per la salute alimentare.

La Binello ha aggiunto che dobbiamo ritrovare i gusti semplici del territorio, anche attraverso un ritorno alla cucina casalinga, per assumere in quantità adeguate i diversi nutrienti in pasti bilanciati e piacevoli: “Il gusto si forma in casa, con l’esempio che si riceve in famiglia ed una positiva e coerente sinergia tra la famiglia e la scuola che devono realizzare l’educazione alimentare dei ragazzi in modo armonioso e coerente, senza paura di essere talvolta determinati nella volontà di variare e andare contro a sbagliati atteggiamenti alimentari”

Prossimo incontro il 25 maggio con l’ultimo appuntamento del Cantiere Genitori dal titolo “Generazione Social: la parola alle scuole”

Docenti e studenti coinvolti nel progetto di educazione digitale racconteranno le proprie esperienze di studio e approfondimento sul tema dell’uso consapevole dei social.