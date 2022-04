Si concludono oggi, domenica 10 aprile, i festeggiamenti del Centenario della Sezione A.N.A. di Asti (nella fotogallery gli scatti di Vittorio Penna degli eventi di venerdì e sabato).

Questa il programma della giornata di oggi, quella di maggior interesse e che rappresenta il momento culminate dei festeggiamenti:

Alle 9,30 ritrovo in corso Alfieri davanti al palazzo del Michelerio da dove alle 10.30 partirà la sfilata che dopo aver percorso corso Alfieri, piazza Alfieri lato portici Pogliani, corso Alla Vittoria, corso Einaudi e piazza della Libertà si chiuderà in Piazza Alfieri dove prima degli onori conclusivi ai partecipanti verrà consegnato il contributo raccolto per l’acquisto di un pulmino attrezzato all’Anfass e la consegna della Targa Ricordo del Centenario alla Sezione di Asti da parte della Fellowship Rotariani Alpini.

Verso le ore 13 e sempre in piazza Alfieri, si consumerà il pranzo del centenario. Con la chiusura della “Mini Cittadella Militare”, prevista per le 17,30 e l’ammaina bandiera alle 18.00 si concluderanno i festeggiamenti.

di 80 Galleria fotografica Festeggiamenti ad Asti con gli Alpini per i cento anni della Sezione A.N.A. di Asti









Nella foto: La cartina del percorso della sfilata di domenica.