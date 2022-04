Settimana di riprese televisive nei territori di Langhe Monferrato e Roero

Nei giorni scorsi l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha collaborato con la produzione del programma tv “L’Italia a morsi”, noto show culinario della rete Food Network, canale 33 del digitale terrestre. La troupe ha appena concluso alcune sessioni di riprese per la nuova stagione del programma, dedicando ampio spazio a borghi, prodotti tipici ed enogastronomia locale.

Nelle prossime settimane verranno realizzati altri episodi.

Si è conclusa oggi, invece, la settimana di riprese in territorio astigiano da parte di “Linea Verde Life”, programma RAI legato alla sostenibilità in tutte le sue accezioni.

Dichiarazione Luigi Barbero, presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Langhe Monferrato Roero si conferma molto attrattivo non solo per i turisti, ma anche per le produzioni televisive e per i media in genere. A loro va il nostro ringraziamento per la grande opportunità data, senza dimenticare la preziosa collaborazione di tutti gli attori del territorio coinvolti”.