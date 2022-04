Scrittrice e consigliera comunale: Riccarda Pesce presenta il suo libro alla biblioteca di Castelnuovo Belbo

Nella Biblioteca comunale Luigi Fenga di Castelnuovo Belbo, dopo un lungo periodo di chiusura, dovuto alla pandemia, sabato scorso, 9 aprile, è stato presentato il libro della consigliera comunale, Riccarda Pesce, alla sua prima esperienza di scrittrice.

Il testo, che si intitola “Alla ricerca della fontana magica”, ha incuriosito i cittadini presenti. Trama e personaggi sono stati presentati insieme al poeta Marco Astegiano, collegato in videoconferenza.

Il libro affronta diverse tematiche come l’emancipazione della donna nella società antica, il viaggio verso qualcosa di ignoto e la descrizione dei territori visitati dai personaggi tanto simili alle terre piemontesi (il Monferrato, il Roero, le Langhe e il Pianalto). Il libro può essere letto da tutti, adulti e ragazzi.

“Auguro a Riccarda un grande successo e che sia il primo di una lunga serie e aspettiamo presto Marco Astegiano per la presentazione del suo libro “Le donne e altre storie”. Ringrazio come sempre il bibliotecario Danilo Gaveglio con la collaboratrice Graziella Scebba e il numeroso pubblico attento e partecipe, con la speranza che questi momenti si ripetano nei prossimi mesi, in quanto è previsto un calendario ricco di eventi” ha commentato la vicesindaco Luigina Terzano

Al termine della presentazione, Riccarda Pesce ha omaggiato i presenti di una copia autografata del suo libro.