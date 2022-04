Sclerosi Multipla, l’importanza del movimento: anche ad Asti 160Bike

Tappa astigiana di “160Bike – Sempre in Movimento”, sabato prossimo, 30 aprile, alle 14.30, in via Giuseppe Cecchin 16.

160Bike è un evento ideato e promosso dall’Associazione 160CM, nato per invitare le persone con Sclerosi Multipla a muoversi pedalando. Il format utilizza la bicicletta a scopo terapeutico e risponde a un bisogno disatteso, quello di attività accessibili anche alle persone con SM che promuovano il movimento in contesti non ospedalizzati, outdoor e di aggregazione sociale.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di Regione Piemonte, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e CUS Torino, nel 2022 toccherà tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte: 12 tappe nel corso dell’anno, da aprile a novembre, con partenza nei territori di competenza delle 12 ASL piemontesi.

Per partecipare all’evento astigiano: contributo 10 euro con pettorina e assistenza durante il percorso. Noleggio bici e ebike su richiesta.

Informazioni e prenotazioni: 3494355533 – info@160cm.it

Di seguito il programma degli eventi 2022 –>locandina 160Bike 2022 160CM