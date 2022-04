Riviera in Fiera, a Cocconato il 25 aprile l’antica fiera di San Marco

A Cocconato il 25 aprile torna la Riviera in Fiera, l’antica fiera di San Marco, tra “aria e sole, salumi e robiole”.

L’amministrazione comunale guidata da Umberto Fasoglio si è data da fare per riproporre, dopo la pandemia, un evento speciale che valorizzi la bellezza del territorio sotto vari punti di vista.

L’inaugurazione ufficiale sarà alle 11 in piazza M. Giordano, dove dalle 12 si potrà mangiare grazie alla ProCocco, proloco di Cocconato, Associazione Palio di Cocconato e il Circolo Ricreativo Thou.

Per tutto il giorno il centro del paese sarà arricchito dalle bancherelle di prodotti tipici come formaggi ed altre specialità enogastronomiche, prodotti artigianali e per il giardinaggio. Si potranno fare passeggiate su asini, pony e cavalli, ci sarà un parco giochi per i più piccoli, i gonfiabili, il simulatore di guida e la pista di Mini Quad, e poi ancora mostre, visite guidate, intrattenimenti musicali, giri gratuiti in trenino, focus su olistica per il benessere del corpo e dell’anima. Ci sarà anche il motogiro Caccia “Alla ricerca dei punti AT66” in collaborazione con AT66 – Sulle strade di Magù.

Insomma, ci sarà davvero di tutto in quella giornata per festeggiare il ritorno della fiera in uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Per info: cocconatoufficioturistico@gmail.com

Ufficio Turistico: 0141.600076