“Ritratti di uno qualunque”: opere di allievi del liceo artistico Alfieri al Centro Congressi di Acqui Terme

Poesia, pittura e teatro si fondono grazie alla provocazione di Roberto Brignolo, già docente dell’istituto G. Penna di Asti, che ha sviluppato in forma coordinata un progetto che ha visto protagonisti allievi dei licei artistici Benedetto Alfieri di Asti e G. Parodi di Acqui Terme. Opere d’arte di pittori impressionisti e postimpressionisti hanno ispirato Brignolo i cui poemetti sono stati a loro volta di stimolo per gli studenti. Alla mostra dei lavori degli allievi astigiani e acquesi, che hanno illustrato i poemetti, si affianca un adattamento teatrale di questi ultimi ad opera di Alessio Bertoli (“Coltelleria Einstein”). In questo modo i poemetti, divenuti immagini attraverso l’arte degli studenti, si animano nella loro drammatizzazione sul palco del Centro Congressi in un evento in programma al Centro Congressi di Acqui Terme giovedì 28 aprile.

“Un progetto nato un paio d’anni fa e che si conclude ora a causa dell’emergenza sanitaria – afferma Brignolo che aggiunge – tutto è nato dal desiderio di applicare la rivoluzionaria tecnica pittorica dell’impressionismo e post-impressionismo al testo scritto. Una sorta di delirio dove colori toni e parole si scambiano i ruoli e presiedono alla creazione di arti figurative o letterarie seguendo una stessa sintassi”.

Il progetto ha inoltre portato alla realizzazione e stampa di un volume nel quale si alternano le opere artistiche ispiratrici degli artisti affermati e quelle ispirate dei giovani talenti, e si mescolano con la poesia che ne trae origine o le alimenta, in un contesto di contaminazione in cui l’illustrazione libera dei poemetti per mano degli studenti ne mostra l’eccellenza nelle competenze pittoriche acquisite.

“L’evento di giovedì 28, nato come celebrazione del progetto, ne è diventato l’estensione più significativa e rappresenta un unicum nel suo genere – commenta Brignolo, che spiega – consente al visitatore di osservare dal vero i lavori degli studenti che hanno illustrato i poemetti e di assistere all’adattamento teatrale di questi ultimi”./em>

Accredito unanime è venuto dalle istituzioni che hanno promosso con interesse il progetto e conferito ad esso il loro patrocinio (Regione Piemonte, Consiglio Regionale, Presidenze della Provincia di Asti e Alessandria, Città di Asti e Acqui Terme).

Programma dell’evento: dalle 17.00 alle 20.00: visita della mostra dei lavori artistici degli studenti; dalle 20.00 alle 20.30: “… due parole sul progetto”, tavola rotonda moderata dal giornalista Gualberto Ranieri; dalle 20.30 alle 21.30: adattamento teatrale dei poemetti a cura di Alessio Bertoli, con musiche di Franco Malvicino dalle 21.00 alle 22.15: rinfresco con mescita dei vini del territorio.

Mascherina Ffp2 obbligatoria. Per info e prenotazioni: tel. 3466888036