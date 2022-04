Rispetto per l’ambiente e corsa: tappa astigiana per il primo Giro d’Italia di Plogging

Esercizio fisico e cura dell’ambiente, in una parola Plogging.

Questo il nome di un’originale attività sportiva che consiste nell’abbinare la corsa o camminata alla raccolta dei piccoli rifiuti abbandonati. L’idea è nata in Svezia alcuni anni fa per diffondersi in tutto il mondo grazie alla passione per lo sport e l’ambiente di migliaia di praticanti. L’Italia è uno dei maggiori esponenti di questa neodisciplina eco-sportiva tanto che in Val Pellice (provincia di Torino) lo scorso mese di ottobre è stato disputato il primo campionato mondiale.

Quest’anno inoltre il nostro Paese potrà vantare il suo primo “Giro d’Italia” grazie all’idea dell’eco-runner monzese Massimo Confalonieri che, in collaborazione con i gruppi di Bologna, Brescia e Cagliari, ha dato vita all’evento partito ufficialmente lo scorso 23 gennaio da Pordenone. Il Giro, suddiviso in 46 tappe, abbraccerà tutto lo stivale coinvolgendo migliaia di podisti e camminatori per poi concludersi a Cagliari a fine novembre. Tre le cittàpiemontesi coinvolte: 1 maggio a Torino, l’8 a Rivoli e il 15 maggio Asti, che sarà protagonista della tappa numero 17, con l’organizzazione a cura del gruppo Ecorunners astigiani insieme agli Ambasciatori per lo sport della città di Asti.

Tappa astigiana

Il programma dell’evento astigiano prevede il ritrovo dalle ore 8 in piazza Statuto, la partenza alle 9 e l’arrivo alle 12 al campo scuola di via Gerbi cui seguirà la cerimonia di chiusura con piacevoli sorprese. Sono previsti diversi percorsi con distanze chilometriche da un minimo di 3 ad un massimo di 7 km. La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione tramite email a: ecorunners.asti@gmail.com