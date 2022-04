Riprendono in città i lavori di potatura del verde pubblico e i rifacimenti della segnaletica orizzontale

Con l’inizio della primavera e l’arrivo di temperature più miti, dopo aver messo a dimora nel periodo invernale quasi 200 piante e aver provveduto alle potature di numerosi alberi, sono riprese in città, sia in ambito urbano che extraurbano, diverse attività di manutenzione fondamentali per la sicurezza e per il decoro.

“Già da qualche settimana è ripresa la ripassatura della segnaletica orizzontale, andando per zone ed in base ad un ordine cronologico conseguente ormai da più di 4 anni di organizzazione e programmazione – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefania Morra – infatti, benché si sia letto sui social che gli interventi sono in corso per le imminenti votazioni amministrative, possiamo confermare che anche negli scorsi anni si è provveduto ad investire fondi e ripassare la segnaletica. Proprio in questi giorni sono ripresi gli sfalci delle aree verdi, partendo da quelle dei nidi, delle scuole materne ed elementari e proseguendo con tutti i parchi. Ovviamente queste sono tutte lavorazioni che dipendono molto anche dalle condizioni meteorologiche: se piove non si può intervenire e dopo la pioggia l’erba cresce ancora più rigogliosa. Ma di fronte alle previsioni meteo nulla si può fare”.

Inoltre, benché ci siano seri problemi di approvvigionamento del materiale e di costi decisamente aumentati stanno riprendendo i ripristini definitivi tramite l’asfaltatura da parte di Open Fiber: nei prossimi giorni si partirà con la zona compresa tra via Massimo d’Azeglio, via al Castello, via Natta.

“Anche questo investimento di quasi 10 milioni di Euro per connettere alla banda ultra larga uffici, scuole e abitazioni sta per arrivare a completamento, grazie alla scelta fatta da questa Amministrazione per il futuro della città. Quindi, mentre ci sono polemiche di qualsiasi tipo da parte della minoranza, pretestuose e provocatorie, noi facciamo, perché questo è il nostro stile: andare avanti per il bene della città e dei cittadini astigiani” conclude il sindaco Maurizio Rasero.