Riprende il servizio di radiologia alla Casa della Salute di San Damiano d’Asti

Riparte dopo due anni il servizio di Radiologia presso la Casa della Salute di San Damiano.

L’attività era stata sospesa nel 2020 a causa dell’emergenza Covid. Le sedute in questa fase riprenderanno gradualmente, con cadenza settimanale: le prime due sessioni sono in calendario domani, mercoledì 13 aprile, e mercoledì 20 aprile, dalle ore 8,15 alle ore 14,45 (i posti disponibili per queste prime sedute sono già stati occupati).

Le giornate successive saranno programmate a maggio, sempre con cadenza settimanale, ma con il tempo il numero di sedute previste aumenterà, con il ripristino dell’organico necessario, a cui l’Asl AT sta provvedendo.

L’accesso avviene attraverso prenotazione Cup, su prescrizione medica.