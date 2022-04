Rione San Secondo, si terrà domani la Festa titolare rinviata dopo l’intossicazione in sede

Si terrà domani, sabato 9 aprile, la Festa titolare del Rione San Secondo. La celebrazione era stata rinviata la scorsa settimana in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio all’interno della sede del Comitato Palio.

Nove ragazzi sono stati coinvolti nell’incidente e alcuni di loro sono stati ricoverati a Torino ma dimessi poche ore dopo in buone condizioni di salute.

La Festa titolare inizierà domani alle 15 con la partenza del corteo storico che sfilerà per le vie del rione. A seguire, messa in Collegiata con la lettura della passione e del martirio di San Secondo e quindi esibizione degli sbanderatori in piazza San Secondo.