Ricerca di Educatori Professionali per interventi domiciliari in Provincia di Asti

IL MARGINE Cooperativa Sociale s.c.s. ricerca Educatori Professionali automuniti per interventi domiciliari (fascia oraria pomeridiana dalle 14.00 alle 19.00) in Provincia di Asti in particolare nei Comuni di Refrancore, Calliano, Rocchetta T. Montiglio, Cocconato, Dusino S. Michele, Villafranca d’Asti, Valfenera, Tonco.

Titoli richiesti:

Diploma di Educatore Professionale (scuole regionali)

Laurea in scienze dell’educazione

Laurea educatore professionale interfacoltà

Titoli preferenziali:

Domicilio in zone limitrofe

Esperienza pregressa in disabilità

Si offre:

Contratto Tempo Determinato 4 mesi – Part-time 15/20 ore/sett.li – possibilità di ripresa a settembre 2022

Si valutano anche contratti di lavoro a tempo indeterminato multi-ciclico periodale

Orari part-time: 15-20 a settimana

Inquadramento livello D2 CCNL Coop. Sociali

Se interessati, inserire il proprio CV sul sito www.ilmargine.it sezione LAVORA CON NOI