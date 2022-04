“Reparti in carenza di medici e senza primari: a qualcuno interessa ancora dell’Ospedale?”

La consigliera di Cambiamo Asti, Angela Quaglia interviene con una dura critica sulla situazione in cui versa l’ospedale Cardinal Massaia. “Mi è capitato, in questi giorni, di parlare con cittadini e operatori sanitari – scrive – nonostante l’attenuarsi dell’infezione da Covid, le problematiche per l’accesso dei cittadini alle cure sia sempre molto problematico. I reparti sono in costante carenza di medici e infermieri: abbiamo perso alcuni importanti servizi, altri sono stati fortemente ridimensionati, mancano alcuni primari e tutto ciò non depone certamente a favore dell’Ospedale e della sua appetibilità in ambito regionale.

Perché un Primario dovrebbe scegliere di venire ad Asti viste le prospettive di riduzione dei servizi?

E’ così che una struttura abbastanza nuova, che era nata per diventare un’eccellenza in ambito sanitario regionale per le specialità di sua competenza, potrebbe trovarsi a perdere ancora interesse e stabilità nei servizi”.

A supporto della sua tesi, Angela Quaglia elenca una serie di dati che dimostrerebbero il grande affanno in cui si trovano ad operare i diversi reparti: “Qualche dato che mi piacerebbe venisse smentito: 2500 persone in attesa dell’intervento di cataratta; 500 per ernie 300 per varici. Dai 200 ai 300 giorni per colecisti e 200 pazienti in attesa per interventi di prostata. Nel 2019 ci sono stati 15.500 ricoveri: 2800 interventi in meno nel 2020 e 1200 interventi in meno nel 2021. Anche le prestazioni ambulatoriali sono fortemente diminuite: 40mila in meno solo nel 2021. L’unica cosa che è andata avanti è la gara per l’informatica: 50 milioni di euro.

La riflessione finale è amara: c’è qualcuno a cui interessa ancora l’Ospedale? O dobbiamo rivolgerci obbligatoriamente alla sanità privata?

Nell’Albese ( che ha molti santi in Paradiso) stanno costruendo il nuovo Ospedale di Verduno e anche le strade per accedervi: non sarà che il depotenziamento dei servizi sanitari della nostra Provincia sono funzionali alla crescita di importanza di quell’Ospedale?”