Regalmente Rosa 2022: in arrivo un maggio speciale al Castello Reale di Govone

Regalmente Rosa festeggia l’arrivo del mese di maggio al Castello Reale di Govone.

La storica manifestazione propone ogni anno la riscoperta del fascino dei giardini storici e delle reali villeggiature, connotate dalla fioritura delle rose antiche, care a Re Carlo Felice.

Dopo due anni di limitazioni e di distanza, con grande gioia le associazioni di Govone collaboreranno per dare vita a un intero mese di attività e celebrare il ritorno della primavera e della convivialità.

Il castello e la Chiesa dello Spirito Santo (cappella reale) saranno aperti alle visite ogni venerdì, sabato e domenica con orario 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00 in collaborazione con il Centro Promozione Culturale Govone e il Castello. Il ticket di ingresso è acquistabile online oppure in loco.

Govone Arte con ‘Roero’ di Carlo Avataneo

La mostra fotografica sarà allestita nell’ala espositiva fino al 15.5 nei consueti orari di apertura del castello. La visita alla mostra è compresa nel ticket di ingresso al castello.

Govone Smart Music con “La Jeunesse“

La nuova stagione musicale dedicata a giovani interpreti di professione internazionale prevede tre appuntamenti:

– Domenica 8 maggio il Trio Quodlibet (Vittorio Sebeglia: violino; Virginia Luca: viola; Fabio Fausone: violoncello);

– Domenica 15 maggio l’Ensemble Didone Abbandonata (Danilo Pastore: controtenore; Francesco Olivero: tiorba e arciliuto; Davide Stefanelli: clavicembalo);

– Domenica 22 maggio l’Amai Quartet (Janela Nini: violino; Chiara Siciliano: violino; Michaela Kleinecke: viola; Anna Tonini-Bossi: violoncello).

I concerti si svolgeranno nel Salone delle Feste del Castello Reale di Govone a partire dalle ore 17:30. Ingresso gratuito – Posti limitati con prenotazione obbligatoria via mail a prenotazioni@castellorealedigovone.it indicando il numero dei partecipanti.

Un luogo, un tempo, un abito

La mostra di abiti storici a cura dell’Associazione Culturale “Le vie del Tempo” allestita nelle sale del percorso visita fino al 15 maggio. La visita alla mostra è compresa nel ticket di ingresso al castello.

La Belle époque e Carolina Invernizio

Sabato 14 maggio le sale del castello si animeranno grazie alla rievocazione storica novecentesca a cura dell’Associazione Culturale “Le vie del Tempo.” I visitatori potranno rivivere il tempo della Belle Époque, della villeggiatura di campagna e della letteratura al femminile ricordando Carolina Invernizio, scrittrice italiana fra le più popolari autrici di romanzi d’appendice tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ritratta al Castello di Govone in una bellissima foto d’epoca. L’evento è compreso nel ticket di ingresso al castello.

Il roseto di Re Carlo Felice

Domenica 15 maggio e domenica 22 maggio una guida dedicata accompagnerà i visitatori alla scoperta del Roseto di Re Carlo Felice. Maria Cristina di Borbone-Napoli, sua consorte, fu una grande appassionata di giardinaggio, amò collezionare essenze esotiche ed ebbe una buona raccolta di rose, come dimostrano gli antichi documenti datati 1849 e 1852 redatti dai giardinieri di corte Giovanni Battista e Giuseppe Delorenzi. Nel 2003 l’Amministrazione comunale, grazie a un finanziamento della Regione Piemonte, ha realizzato un roseto di rose antiche nell’area retrostante la Chiesa barocca dello Spirito Santo, su un terreno già adibito a giardino all’epoca dei Savoia. La visita al roseto è gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria via mail a prenotazioni@castellorealedigovone.it indicando il numero dei partecipanti.

I sentieri naturalistici di Govone

Domenica 22 maggio si terrà una nuova visita guidata alla scoperta dei 4 percorsi naturalistici di Govone con partenza alle ore 14:30 dal piazzale antistante il Castello. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria via mail a prenotazioni@castellorealedigovone.it indicando il numero dei partecipanti.

Bimbi in castello

L’ultimo weekend di Regalmente Rosa sarà dedicato ai bambini con alcune attività pensate appositamente per loro:

– dal 27 al 29 maggio vi sarà una mostra dedicata alla rosa realizzata dai bimbi della Scuola dell’Infanzia di Govone visitabile nel consueto orario di apertura del castello;

– sabato 28 maggio alle ore 16 ‘Nati per leggere’: letture e laboratorio di primavera per bimbi da 0 a 6 anni e merenda tutti insieme in collaborazione con la Biblioteca Popolare del Castello;

– domenica 29 maggio tornano a grande richiesta le visite animate gratuite grazie alla collaborazione con l’associazione “Tempo X Te” in cui i bimbi potranno divertirsi nelle stanze del castello in compagnia di personaggi misteriosi; personalizzare la loro cartolina ricordo con uno speciale francobollo; creare una rosa unica e ricevere un regalino tutto per loro. Tre i turni di visita previsti: alle ore 11, alle ore 15 e alle ore 16:30. I gruppi saranno composti da minimo 5 a massimo 15 bimbi di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria via mail a didattica@castellorealedigovone.it.

Acquisto online:

https://www.castellorealedigovone.it/visita/

Ulteriori informazioni su https://www.castellorealedigovone.it/ https://www.facebook.com/castellorealedigovone/

https://www.instagram.com/castellorealedigovone/