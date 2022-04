Referendum Giustizia: il Lions Club Nizza Monferrato-Canelli organizza una tavola rotonda

Il Lions Club Nizza Monferrato Canelli propone un approfondimento sul voto sui 5 Referendum Giustizia (Legge Severino, Separazione delle Carriere, Custodia cautelare, Elezione dei giudici togati del CSM, Consigli Giudiziari)a cui gli elettori italiani saranno chiamati nelle prossime settimane.

In modo particolare il club di servizio organizza una tavola rotonda all’Auditorium della Trinità a Nizza Monferrato (via Pistone angolo via Cordara) mercoledì 6 aprile alle 20,45 per offrire una opportunità di informazione e di dibattito

Parteciperanno: Lions Club Nizza Monferrato Canelli, Lions Club Acqui Terme Host, Accademia di Cultura Nicese L’Erca, Ordine degli Avvocati di Alessandria, Associazione degli Avvocati Acqui Terme e Nizza Monferrato.

“Ci saranno proponenti e relatori di elevato livello che sono la garanzia di un dibattito consapevole, informativo e ci auguriamo utile per la scelta fra il Si o il No – dichiarano dal Lions Club Nizza Monferrato Canelli – Ci auguriamo una importante partecipazione per rendere onore a chi ci sarà guida nella disamina di un tema che ci deve vedere cittadini consapevoli. Tra il pubblico avremo altrettanti nomi di prestigio nel campo forense, della cultura e dell’imprenditoria”.

