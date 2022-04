Quasi un milione di euro dalla Regione Piemonte per otto interventi in provincia di Asti per i danni dalle alluvioni del 2019

Sono 8 gli interventi per le opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni di ottobre e novembre 2019 nella provincia di Asti per i quali sono stati sbloccati da Roma 985 mila euro. Tali somme fanno parte del sesto pacchetto di contributi da 12,4 milioni per 132 interventi che la Regione Piemonte destina ai Comuni, alle Province per realizzare lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere di edilizia comunale, della viabilità e igieniche, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua.

Si tratta del sesto pacchetto di contributi che la Regione Piemonte destina ai Comuni e alle Province per realizzare gli interventi individuati. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile Marco Gabusi sottolineano come la Regione sia sempre attiva nel reperire le somme da destinare alle Amministrazioni locali per gli interventi. A pochi giorni di distanza del corposo finanziamento da 66 milioni per le spese legate all’alluvione del 2020 è infatti ora disponibile questo ulteriore stanziamento, che va a coprire la necessità dei Comuni, soprattutto i più piccoli, che non hanno bilanci sufficientemente capienti per coprire le spese per lavori che si rivelano spesso determinanti per la vita quotidiana della comunità.

In particolare, i contributi andranno ai Comuni di Loazzolo, Nizza Monferrato, Portacomaro, Vesime, Vinchio, oltre alla Provincia di Asti. Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.

ELENCO INTERVENTI

LOAZZOLO

Ripristino SC Frasca

NIZZA MONFERRATO

Consolidamento SC Mantilera-Indusia

PORTACOMARO

ripristino transito lungo la sc San Rocco

VESIME

Ripristino strada comunale Reg. Boschi

VINCHIO

Ripristino del transito lungo la sc Via Nizza in Fraz Noche

Provincia di Asti

S.P. 429 “Calliano – Quattordio” – Sistemazione cedimenti a tratti ed erosione scarpata dal km 11+300 al km. 14 + 200 in Comune di Viarigi

Provincia di Asti

S.P. 23 “Costigliole – Alba” – Intervento urgente di consolidamento del corpo stradale a tratti dal km 0+300 al km 1+100 in Comune di Costigliole d’Asti

Provincia di Asti

S.P. 20 “Cocconato – Valle Cerrina” – Sistemazione movimenti franosi dal km. 32+300 al km 32+800 in Comune di Cocconato