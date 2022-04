Quali sono le situazioni di emergenza in cui serve l‘intervento di un fabbro

Ci sono diverse situazioni particolarmente difficili da affrontare in cui serve necessariamente l’intervento di un fabbro, ovvero di un professionista che sia dotato delle giuste competenze. Si tratta di emergenze in cui non si può certamente intervenire in maniera autonoma, altrimenti il rischio è quello di peggiorare la situazione.

Le chiavi si sono spezzate nella serratura

Tra le problematiche maggiormente comuni che possono richiedere l’intervento di un fabbro Firenze qualificato e professionale troviamo senza ombra di dubbio le chiavi che si spezzano all’interno della serratura. Una situazione poco piacevole, soprattutto nel caso in cui tale inconveniente dovesse accadere di sera oppure nei giorni festivi.

Nello specifico, qualora la chiave dovesse spezzarsi nella serratura della porta della propria abitazione, serve qualcuno con le competenze giuste per estrarla. In caso contrario, il rischio che si corre è quello di arrecare ancora più danni alla porta di casa. Insomma, alla fine dei conti si potrebbe arrivare a spendere una somma notevolmente più alta rispetto a quanto messo inizialmente in preventivo.

Come ci si deve comportare

Il primo passo è quello di andare alla ricerca del punto corretto in cui è avvenuta la rottura. In base al punto esatto, ecco che ci potrebbe essere la possibilità di riuscire a estrarre la chiave senza la necessità di contattare un professionista qualificato. È sempre bene verificare che la chiave non si sia rotta proprio nella parte centrale della struttura.

Può capitare che la chiave si rompa, ma non sporga dalla serratura. Si tratta del caso chiaramente peggiore, visto che serve l’intervento necessariamente di un fabbro, che possa provvedere all’estrazione della chiave. In caso contrario, si potrebbe fare un tentativo usando una calamita particolarmente forte, ma senza avere esperienza in questo tipo di attività è praticamente impossibile.

Un altro tentativo si può fare usando la parte della chiave che è rimasta in mano e, usando della colla particolarmente potente, applicarla sulla porzione che è invece è rimasta nella serratura. Con un po’ di fortuna, si potrebbe estrarre la chiave, ma chiaramente serve anche un ottimo livello di manualità. Anche in questo caso, però, è necessario prestare la massima attenzione, visto che se si dovesse usare un quantitativo eccessivo di colla, in modo particolare sui bordi, tutta la chiave potrebbe poi restare nella serratura. Meglio evitare di usare anche soluzioni raffazzonate, come ad esempio i ferri ad uncinetto, dato che il rischio è solo quello di peggiorare la situazione.

La chiave non gira più nella serratura

Può capitare che la chiave si blocchi all’improvviso oppure si potrebbe cominciare ad avere qualche sentore, quando la chiave non gira più con la solita facilità. In questo secondo caso è importante intervenire in via preventiva e risolvere il problema. Altrimenti, è bene prendere in considerazione il fatto che le chiavi di nuova generazione sono dotate di fori di ridotte dimensioni, che si possono anche sporcare e otturare, anche se solo in modo parziale. In questi casi, ecco che la chiave non entra più con la stessa facilità di prima e comincia a ruotare con notevoli complicazioni.

In quest’ultimo caso, si può provare anche ad usare un prodotto lubrificante. È sufficiente spruzzare un ridotto quantitativo di lubrificante all’interno della serratura, così come direttamente sulla chiave. Una vecchia soluzione era rappresentata dalla grafite, ma senza dubbio i prodotti lubrificanti sono molto più efficaci. Un ottimo suggerimento da seguire è anche quello di evitare assolutamente l’uso dell’olio. Infatti, quest’ultima sostanza ha unicamente l’effetto di attirare la polvere. La conseguenza finale sarà quella di impastare la chiave e la rotazione sarà ancora più complicata e difficoltosa.

