Lo scorso mercoledì, 6 aprile, i volontari di Protect Our Home hanno setacciato la zona di corso Savona, ad Asti, partendo dalla chiesa del Tanaro fino ad arrivare lungo l’argine del fiume. “E’ una bella zona, punto di ritrovo e di passeggiate, ma rovinata purtroppo dai tanti rifiuti – commentano dopo la loro pulizia – che come spesso accade si preferisce abbandonare ovunque, invece di fare un passo in più e cercare un cestino dove buttarli”.

Tantissimi i sacchi di immondizia varia, ben nove. “Abbiamo trovato moltissime bottiglie di vetro , montagne di brick di the, botti probabilmente residui di Capodanno… C’è ancora tanto da fare, noi ci siamo e se volete essere dei nostri vi aspettiamo alla prossima raccolta del 19 aprile. Potete seguirci sulle nostre pagine lg e Fb, per scoprire la prossima zona che ripuliremo, se vorrete insieme…”