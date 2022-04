Provincia di Asti: soggiorni marini in Riviera Adriatica per over 65

La Provincia di Asti dedica particolare attenzione agli over 65 con la proposta di soggiorni estivi in Riviera Adriatica.

“Il crescente gradimento per le proposte vacanziere della Provincia di Asti certifica la qualità e la sicurezza dei servizi offerti, fattori che hanno sempre fatto da bussola per regalare occasioni di sorriso e svago a tutti gli astigiani. Auspichiamo che l’invito ai soggiorni marini sia accolto con lo stesso entusiasmo dimostrato dal boom di iscrizioni per il Campeggio di Roccaverano”, dichiarano Paolo Lanfranco (presidente della Provincia di Asti) e Francesca Ragusa (consigliere della Provincia di Asti con delega ai Soggiorni marini).

Il soggiorno a Riccione

Doppia offerta per i soggiorni marini dedicati agli over 65.

Il primo si terrà all’Hotel Kent di Riccione, elegante struttura dotata di tutti i migliori comfort della categoria (tre stelle), con accesso privato allo stabilimento balneare, a pochi passi dalla zona dello shopping di viale Dante e viale Ceccarini (zona pedonale).

Il periodo di permanenza a Riccione è da sabato 28 maggio a sabato 11 giugno 2022 (14 notti, 15 giorni) con partenza alle ore 6:00 da Piazza Alfieri – lato Provincia di Asti.

Come iscriversi

Le iscrizioni avranno luogo – esclusivamente tramite prenotazione telefonica – da lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ai seguenti numeri:

0141 433295 (referente Giulia Franco) | 0141 433389 (referente Claudio Caire).

Il soggiorno si effettuerà con un numero minino di 30 persone e comunque fino ad esaurimento posti, con possibilità di riserva nel caso di eventuali ritiri.

Per maggiori informazioni su costi e servizi s’invita a prendere visione della lettera informativa posta in allegato.

Il soggiorno a Rimini

Il secondo soggiorno sarà effettuato, da sabato 3 a sabato 17 settembre 2022, a Rimini, con iscrizioni telefoniche nel mese di luglio.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso delle prossime settimane.

Si evidenzia che, laddove la situazione epidemiologica non consentisse di garantire la necessaria sicurezza per i partecipanti, i soggiorni non saranno effettuati.