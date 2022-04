Prosegue l’aprile della Cooperativa della Rava e della Fava ricco di proposte ed eventi

Il dopo Pasqua in casa della Cooperativa della Rava e della Fava si propone ricco di eventi e proposte.

Dal 19 al 23 aprile ritorna alla Bottega Rava e Fava di via Cavour Fashion Revolution Week la campagna internazionale di sensibilizzazone per una moda rispettosa delle persone e dell’ambiente; quest’anno si punterà l’attenzione su una moda etica che non ha stagione dando una seconda possibilità agli articoli di abbigliamento delle passate collezioni.

Dal 20 al 30 aprile nei due punti vendita di vai Cavour e piazza Porta Torino per Benessere di Primavera focus sulla cura naturale di piedi e gambe con balsamo e crema piedi Natyr, Weleda e Biobj: promo del 10% di sconto sull’acquisto di due prodotti specifici.

Nello stesso periodo proseguono in Bottega gli appuntamenti con esperienze pratiche di costruzione di economia di pace: andremo a conoscere la Cooperativa Insieme operativa in Bosnia Erzegovina a Srebenica, teatro della guerra dei balcani tra 1992 e 1995; è un seme di pace nato proprio nel dopo guerra: madri e vedove che si uniscono nella coltivazione di piccoli frutti (more, mirtilli e lamponi) che vengono trasformati in succhi di frutta e marmellate vendute nelle Botteghe Altromercato.

Sempre dal 20 al 30 aprile e sempre in Bottega: ‘Tomato Revolution’ con presentazione della filiera etica del pomodoro Altromercato; si andrà a conoscere le cooperative italiane che producono e trasformano pomodori rispettando persone ed ambiente; promo dedicata con sconto 20% su 4 prodotti: passata, pelati e sugo.

Sabato 23 e 30 aprile al NaturaSì riprende il viaggio tra i presidi bio slow food: presentazione del Fagiolo Quarantino di Volturara Irpina (AV) e della Passata di Pomodoro della Riserva Naturale Torre Guaceto (Br).

Sabato 30 aprile nei due punti vendita Giornata del Consumo Critico con sostegno ad Altritasti organo di informazione on line locale specializzato sui temi della pace, dell’economia solidale, dell’ambiente, dei beni comuni e del consumo di suolo: sarà devoluto a questa Associazione il 5% delle vendite della giornata.

Tour piemontese del presidente Altromercato, Alessandro Franceschini, che sabato 30 aprile alle ore 16,30 farà tappa al Circolo Foyer delle Famiglie ad Asti in via Milliavacca 5 presenterà il libro ‘ Consumi o Scegli?’ – l’esperienza Altromercato.

Serata molti ricca che prevede anche la una doppia festa: di ringraziamento a Mary Gonella (in pensione dal 31-12 dello scorso anno) e per il trentennale della Cooperativa Quetzal di Alba.

Per consultare tutti gli appuntamenti della seconda quindicina di aprile clicca qui —->>> APRILE 2022 SECONDA QUINDICINA