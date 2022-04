Presidio per la Pace e Giornata del consumo critico: le iniziative della Cooperativa della Rava e della Fava

Domani, sabato 30 aprile, giornata intensa per la Cooperativa Della Rava e Della Fava.

Alle 12 coordinerà il presidio settimanale per la pace in piazza San Secondo dove interverrà anche Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato Impresa Sociale, la più grande organizzazione italiana di Commercio Equo e Solidale.

Nel pomeriggio alle 16,30 al Foyer delle Famiglie in via Milliavacca 5 Franceschini presenterà il libro “Consumi o Scegli?” con un momento di festa per il trentennale della Cooperativa albese Quetzal ed il ringraziamento della nostra lavoratrice Mary Gonella in pensionamento dallo scorso dicembre. Saranno presenti associazioni e reti locali.

Nei due punti vendita sarà la Giornata del Consumo critico con sostegno alla rivista on line AltrtiASTI.

In piazza Torino 14 inoltre giornata presidio slow food bio con presentazione e lancio della passata di pomodoro fiaschetto della riserva narturale Torre Guaceto (BR) .