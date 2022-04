Presidi slow food bio: la passata di pomodoro fiaschetto al Naturasì di Asti

Sabato 30 aprile al NaturaSì di piazza Porta Torino 14-15 ad Asti il tour tra i presidi slow food bio raggiunge la riserva naturale Torre Guaceto in provincia di Brindisi con la presentazione della passata di pomodoro fiaschetto.

La riserva di Torre Guaceto nonostante sia relativamente piccola (sono circa 1200 ettari che insistono nei territori comunali di Carovigno e in piccola parte di Brindisi), presenta una straordinaria varietà di ecosistemi protetti: la riserva marina, il litorale, la zona umida, la macchia mediterranea e le zone agricole. L’ente gestore della riserva, nato nell’anno 2000 e composto dai comuni di Carovigno, di Brindisi e dal WWF, l’associazione che sin dai primi anni settanta opera a favore della difesa di questo territorio, si è sempre preoccupata di valorizzare tutte le componenti naturalistiche della riserva, ma in particolar modo ha cercato di rivitalizzare l’agricoltura tipica della zona, ben consapevole che solo un utilizzo pulito e giusto di questa risorsa può garantire la sostenibilità economica e la durabilità del sistema parco.

A salvaguardia della biodiversità dell’area protetta è stato avviato anche un nuovo progetto: il recupero dell’ecotipo locale di pomodoro fiaschetto. Questo pomodorino, dolce, succoso, serbevole, fa parte della storia gastronomica di queste terre: era la base per la passata che tutte le famiglie, anche quelle urbane, si producevano per l’inverno.

La coltivazione è iniziata in un terreno a soli 15 metri di altitudine e a ridosso del mare; la pianta ha dimostrato un’estrema adattabilità, considerata la poca acqua (salmastra) usata per bagnarlo e l’assenza di sostanze chimiche di sintesi per crescerlo. Se le rese sono ancora contenute, la risposta dei consumatori è stata ottima.

La collaborazione Slow Food e NaturaSì ha l’obiettivo di portare tutte le piccole ed eccellenti produzione regionali slow a certificazione biologica sugli scaffali dei supermercati bio della catena. Da sabato prossimo nel punto vendita asigiano sarà possibile trovare anche quest’ottima passata di pomodoro fiaschetto pugliese con tutte le informazioni della filiera.

PASSATA POMODORO FIASCHETTO SLOW FOOD 30-04-20122 (1)