Presentato il “sessantennale” del Panathlon Club Asti

La Sala “Platone” del Comune di Asti ha ospitato nella tarda mattinata di Martedì 19 Aprile la conferenza stampa di presentazione del “sessantennale” del Panathlon Club Asti, Nell’occasione, insieme al Sindaco Maurizio Rasero, hanno risposto all’invito del Presidente Ezio Mosso il Governatore d’Area 3 Maurizio Nasi, l’artista astigiano Filippo Pinsoglio e la testimonial dell’evento Alice Sotero.

Il Club astigiano, in occasione dell’importante anniversario, ha programmato una serie di iniziative che culmineranno Martedì 26 Aprile 2022 con il “Panathlon day” in programma al “Palco 19” di Via Ospedale ad Asti. Il tutto con prestigiosa “testimonial” l’atleta Alice Sotero, quarta a Tokyo “2020” nella gara di Pentathlon Moderno. Il logo ufficiale è stato realizzato dall’artista Filippo Pinsoglio, nel recente passato già “Maestro” del Giro d’Italia ad Asti nel 2020 e “Maestro” del Palio di Asti 2021. Nell’occasione saranno consegnati i Premi Panathlon 2021 ed e ufficializzata la messa in rete del nuovo sito del Panathlon Club Asti www.panathlonclubasti.com

Il tutto con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia e Comune di Asti e con il prezioso contributo di un pool di sponsor composto da Fondazione Cassa di Risparmio, Asp, Fineco, Errebi Mobility, Brumar, Format, Allianz Ag. Asti Maurizio Madonia, Elettrobi, Gandolfo e Cantine Braida. Eccellenza vitivinicola del territorio che accompagnerà la Cena di Gala affidata alla cucina Al.Volo dei F.lli Angelo e Silvio Francese.

Sessanta anni di vita per un Club di servizio che ha avuto in Mario Casuzzi il primo presidente. Poi a guidarne il cammino si sono alternati altri 16 “sportivi” astigiani: Giuseppe Muratorio (1966/1969), Umberto Micco (1970/ 1971), Giuseppe Graziano (1976/1979), Bruno Faussone (1980/1981), Giancarlo Franco Caracciolo (1986/1989), Paolo Artusio Icardi (1992/ 1995 e 2008/2009), Giorgio De Alexandris (1996/1997), Ezio Mosso (1998/1999) – Gian Franco Toppino (2000/2001 – 2006/ 2007), Carlo Simonetti (2002/2003), Alessandra Visioli (2004/2005), Leo Luca Campagna (2010/2013), Gianmaria Piacenza (2014/2017), Mario Vespa (2018/2019), Mauro Gandolfo (2020/2021) che lo scorso 20 Gennaio ha ripassato il “testimone” ad Ezio Mosso, già alla guida del Club alla fine dello scorso millennio. Ben 5 i “bienni” di Michele Serra (‘72/’75 – ‘82/’85 – ‘90/’91) che, scomparso nella primavera 2020, è stato anche per sei anni Past President, otto anni Governatore d’Area e per un biennio Governatore del Distretto Italia. Anche il più “longevo” datando il suo ingresso nell’Ottobre 1963 per la categoria Pallavolo. Così maturando ben 57 anni di appartenza al Panathlon Club Asti.

Numerosi gli “eventi” in programma, distribuiti tra Sabato 26 Marzo e Sabato 21 Maggio. Prima e dopo la celebrazione ufficiale di Martedì 26 Aprile quando, nell’ambito del “Panathlon Day”, ci saranno – oltre alla Cerimonia istituzionale – la Serata di Gala, con inviti rivolti ad Autorità, soci panathleti astigiani e dei rappresentanti del Panathlon regionale e nazionale. Con l’annunciata presenza del Presidente del Panathlon International Pierre Zappelli, del Presidente del Distretto Italia del P.I. Giorgio Costa e del Governatore d’Area 3 Maurizio Nasi. Tra gli ospiti annunciati anche Charlye Caglieris, tra i grandi protagonisti della serie A cestistica “targata” SACLA’. Che a 50 anni dalla storica promozione il Panathlon Club Asti celebrerà, in collaborazione con la SBA Secursat Sabato 24 Settembre prima al PalaBosca e poi in conviviale.

Prima ancora del “Panathlon day” di martedì 26 Aprile, Sabato 23 Aprile nella Collegiata di San Secondo (ore 18,00) è prevista la Messa in ricordo dei soci panathleti astigiani defunti. Nella mattinata di Domenica 24 Aprile, altro evento di “avvicinamento” al “sessantennale” sarà il 1° Raduno “Città di Asti” che porterà, grazie alla Motorsport Images del noto fotografo villanovese Gianfranco Avallone, una trentina di auto “Supercars” in P.za Alfieri tra le 9,00 e le 11,00. Quindi, dopo il saluto del Sindaco Maurizio Rasero, il trasferimento a Rocchetta Tanaro con degustazione alle Cantine Braida.

Nell’ambito dei festeggiamenti per il “sessantennale” anche la realizzazione di una Mostra con 135 soggetti grafici a celebrazione di altrettante “conviviali” ed eventi organizzati negli ultimi 8 anni. Inaugurata in occasione della Presentazione Ufficiale con location l’androne del Palazzo comunale tra Martedì 18 Aprile e Martedì 26 Aprile quando in mattinata sarà trasferita al “Palco 19”, dove tra le ore 17,30 e le ore 23,00 ci sarà la Cerimonia Istituzionale e la Cena di Gala.

L’ultimo evento del “sessantennale” è in programma tra Venerdì 20 e Sabato 21 Maggio. Un intermeeting con il Lions Asti Host Club che promuoverà una iniziativa dal titolo “Ti insegnerò a volare” rivolta a ragazzi diversamente abili. Nel particolare, in collaborazione con l’Associazione Fly Theraphi, saranno una cinquantina i ragazzi che, partendo dall’avio superficie di Castelnuovo Don Bosco, avranno modo di volare sui cieli astigiani su bi-posto messi a disposizione dall’Associazione stessa presieduta a livello nazionale dal Socio panathleta Vincenzo Soverino.