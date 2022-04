Poste Italiane, annullo filatelico in occasione di “Fiori in Fiera” ad Isola d’Asti

Domenica 24 aprile Poste Italiane sarà presente con un annullo filatelico nel Comune di Isola d’Asti a “Fiori in Fiera”, manifestazione florovivaistica giunta alla sua 25° edizione.

L’evento, dedicato agli amanti dei fiori e del vivaismo, si svolgerà domenica 24 aprile a Isola piana, con una gustosa anteprima sabato 23 aprile. Ci sarà infatti una cena a base di fiori a cura dello chef stellato Walter Ferretto in collaborazione con l’Agenzia Professionale delle Colline Astigiane presso il Centro Congressi.

Per l’occasione dalle 10 alle 16 di domenica sarà allestito uno spazio filatelico temporaneo in piazza Croce Rossa, dove sarà possibile ottenere l’annullo dedicato all’iniziativa sulle speciali cartoline stampate per l’occasione. L’annullo, nel formato tondo classico, riproduce al centro un fiore stilizzato e la scritta “25° Edizione Fiori in Fiera – Rassegna Florovivaistica”.

Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, francobolli a tema, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere).