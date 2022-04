Ponzano, Roberta Oltolini nel direttivo di Agriturist Alessandria

Mercoledì 13 aprile, presso la sede sociale di Alessandria, ha avuto luogo l’Assemblea Elettiva provinciale di Agriturist, alla presenza del presidente nazionale Augusto Congionti, del presidente regionale di Agriturist Lorenzo Morandi, del vice direttore di Confagricoltura Piemonte Paolo Bertolotto, del presidente provinciale di Confagricoltura Luca Brondelli di Brondello e del direttore provinciale di Confagricoltura Cristina Bagnasco.

Franco Priarone dell’Agriturismo La Rossa di Morsasco è stato rieletto per il secondo mandato alla presidenza dell’associazione che si occupa dell’accoglienza in campagna sul territorio provinciale ed associa agriturismi, bed&breakfast e fattorie didattiche.

I componenti il Consiglio direttivo, che affiancheranno il presidente Priarone per il triennio 2022/2025, sono: Rosanna Varese (Agriturismo La Traversina di Stazzano), Lorenzo Morandi (Tenuta La Fiscala di Fraz. Spinetta Marengo di Alessandria) e Roberta Oltolini (Cascina Zenevrea di Ponzano Monferrato).Mercoledì 13 aprile, presso la sede sociale di Alessandria, ha avuto luogo l’Assemblea Elettiva provinciale di Agriturist, alla presenza del presidente nazionale Augusto Congionti, del presidente regionale di Agriturist Lorenzo Morandi, del vice direttore di Confagricoltura Piemonte Paolo Bertolotto, del presidente provinciale di Confagricoltura Luca Brondelli di Brondello e del direttore provinciale di Confagricoltura Cristina Bagnasco.

Franco Priarone dell’Agriturismo La Rossa di Morsasco è stato rieletto per il secondo mandato alla presidenza dell’associazione che si occupa dell’accoglienza in campagna sul territorio provinciale ed associa agriturismi, bed&breakfast e fattorie didattiche.

I componenti il Consiglio direttivo, che affiancheranno il presidente Priarone per il triennio 2022/2025, sono: Rosanna Varese (Agriturismo La Traversina di Stazzano), Lorenzo Morandi (Tenuta La Fiscala di Fraz. Spinetta Marengo di Alessandria) e Roberta Oltolini (Cascina Zenevrea di Ponzano Monferrato).