Ponzano, interessante incontro per gli accompagnatori turistici

Sabato 2 aprile interessante incontro tra gli accompagnatori turistici volontari di Ponzano e Manuela Meni dell’ufficio beni culturali e Archivista della diocesi di Casale. L’incontro è parte del progetto di perfezionamento e della conoscenza dei tesori artistici e culturali del territorio. Questo al fine di accogliere nel migliore dei modi i turisti che vengono a visitare il paese. Il primo appuntamento sarà per Ponzano in giardini aperti programmato per il 1 maggio.