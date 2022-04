Piccoli Comuni e approvazione della legge Pella, Massimo Berutti: “Più efficienza per i cittadini”

“Con l’approvazione definitiva della legge Pella votata in Senato abbiamo dato il via a quel processo di semplificazione e sburocratizzazione che i comuni e gli enti locali in generale attendevano da tempo. Si tratta di un grosso passo avanti nell’efficientamento della macchina amministrativa che, soprattutto nei comuni più piccoli, costituisce il primo e spesso unico punto di contatto tra cittadini e istituzioni. Inoltre, con questo via libera si spiana la strada al provvedimento annunciato dal governo per superare le ulteriori criticità con le quali gli enti locali si trovano quotidianamente ad avere a che fare”.

Con queste parole il senatore piemontese Massimo Berutti (Italia al Centro) commenta la votazione svoltasi nel pomeriggio di ieri che ha portato all’approvazione a larga maggioranza da parte del Senato del Ddl che toglie l’obbligo dell’effettuazione del controllo di gestione per i Comuni con meno di 5mila abitanti ed introduce la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci degli stessi piccoli Comuni.

Il provvedimento è particolarmente significativo per il Paese, riguardando 65mila amministratori locali eletti in 5.521 enti, il 70% del totale, che governano circa il 60% del territorio nazionale a livello di estensione, con tutto il loro portato in termini di rischi ambientali, di spopolamento, di divario digitale ma anche di opportunità di sviluppo secondo gli obiettivi condivisi all’interno del PNRR che si intende raggiungere.