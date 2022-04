Per Pasqua cosmetici sostenibili e solidali alla Bottega Rava e Fava di Asti

Alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti, da mercoledì 6 a sabato 16 aprile, sarà dedicato uno spazio speciale alla regalistica di cosmesi sostenibile equo e solidale Natyr.

Oltre alle eccellenze dolciarie a Pasqua si può regalare anche in abbinamento, un prodotto di cura persona che rispetti la persona e l’ambiente. Natyr è garanzia di utilizzo di materie prime bio e di filiere etiche al femminile con una lunga storia sul campo della cosmesi vegetale.

L’ampia scelta di linee per donna e uomo offre una risposta completa per le diverse stagioni e per i diversi tipi di pelle e capelli. “A Pasqua la sorpresa giusta è nelle scelte che quotidianamente facciamo, anche nella cosmesi” è l’invito della Cooperativa della Rava e della Fava.

PASQUA CON NATYR DAL 6 AL 16 APRILE 2022