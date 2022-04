Passeggiata all’insegna dell’arte per concludere il progetto Unesco della scuola media “Dalla Chiesa”

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 20 marzo nel parco artistico Orme su la Court la giornata conclusiva del progetto “Arte e cultura. Il paesaggio come patrimonio culturale identitario”, organizzato dalla scuola media “C. A. Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato.

All’iniziativa hanno preso parte la prof.ssa Chiara Mossino, responsabile del progetto, il gruppo AIGU (Associazione Italiana Giovani per l’Unesco) e ragazzi e famiglie delle classi 3A e 3C dell’istituto comprensivo. Dopo il ritrovo presso la cascina di Castelnuovo Calcea, la prof.ssa Mossino ha illustrato le finalità del progetto, che si è dipanato lungo l’intero anno scolastico e che si è articolato in diversi momenti di workshop e di approfondimento di tematiche aventi in comune la didattica ambientale, l’arte, le scienze naturali, la tecnologia e la storia.

Ospite d’eccezione della giornata è stato il prof. Giancarlo Ferraris, uno degli ideatori del parco “Orme su la Court”: prendendo la parola, Ferraris ha spiegato che il parco è strutturato a partire dai quattro elementi fondamentali dell’alchimia: acqua, aria, terra e fuoco, ognuno dei rappresentato da un insieme di più opere localizzate. In seguito, studenti e famiglie sono stati accompagnati in un tour guidato attraverso i vigneti, che ha permesso loro di esplorare tutte le attrazioni del parco. Ha concluso la passeggiata un momento conviviale a base di prodotti locali e degustazione dei vini della tenuta.